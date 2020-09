Depuis un an, la relation entre Tuchel et Leonardo est décrite comme tendue et difficile. Mais la réalité serait bien différente visiblement…

C’est un récit qui étonne. Celui du journal Le Parisien, dans un article consacré à la relation Tuchel / Leonardo. Depuis le retour du Brésilien au PSG, on lui prête une animosité envers l’entraîneur allemand. Des idées différentes, des divergences de point de vue, des choix opposés. Au point que Leonardo chercherait activement un nouveau coach.

Entente cordiale, pas de zone d’ombre

Pour le Parisien, la relation Tuchel/Leonardo n’est pas du tout l’enfer dépeint depuis un an. Les deux hommes s’apprécient, même s’ils ne sont pas « grand copain ». Capables de s’expliquer, ils auraient échangé sur le mercato en cours et auraient même accordé leur violon pour définir la stratégie. Clash, divorce, tensions ? A priori, non. Étonnantes révélations.