Après avoir enfin pris la parole et dénoncer la fausse promesse de son président, Leo Messi a scellé son avenir. Il va partir, dans un an. Et tous les géants d’Europe se tiennent prêts.

Leo Messi s’est confié à cœur ouvert. Oui, il voulait partir. Oui, le FC Barcelone avait donné sa parole qu’il pourrait quitter le club. Mais le Covid a perturbé les plans de tout le monde et l’Argentin n’a pas d’autre choix que de rester encore une saison. Entre les lignes, la Pulga confirme donc qu’il va honorer sa dernière année de contrat. Et donc être libre, dans un an.

Qui va signer Messi ?

La bataille XXL qui a commencé à se préparer cet été ne fait donc que commencer pour 2021. Entre les Emiratis de Manchester City et les Qataris pilotés par Leonardo, la guerre promet d’être dantesque. Les offres indécentes vont vite arriver sur le bureau de Messi. Même à 33 ans, tous rêvent de le signer. Quitte à payer le prix fort.