Pisté par l’OM, Jérémie Boga est un dossier trop complexe à finaliser pour André Villas-Boas.

Marseillais de naissance, Jérémie Boga n’a jamais caché son rêve de porter, un jour, les couleurs phocéennes. Mais ça ne sera pas pour cet été. Le milieu de terrain de Sassuolo est un dossier trop onéreux à boucler par les Marseillais, pas vraiment en aisance financière pour pouvoir dépenser 25 millions d’euros, montant réclamé par le club italien.

Boga préfère rester en Serie A

De plus, il semble que Jérémie Boga s’éclate en Italie et qu’il souhaite y rester. Pisté par l’Inter Milan, l’AS Roma et Naples, il a de fortes chances de rester en Serie A la saison prochaine. L’OM, comme l’OL, Nice et Monaco, peuvent déjà chercher ailleurs.