Si l’été promet d’être chaud pour Thomas Tuchel, il pourrait vite devenir tout autant dangereux pour Leonardo.

L’avenir de Thomas Tuchel est lié à la Ligue des Champions. Qualifié pour les quarts de finale de la compétition, Paris va affronter l’Atalanta Bergame. Une opportunité en or pour les Parisiens de rejoindre le dernier carré, ce qui n’a jamais été fait dans l’histoire du club. S’il échoue, l’Allemand a de grandes chances d’être viré. Mais il n’est pas le seul à être en danger du côté de Paris.

Leonardo sur tous les fronts

En effet, Leonardo aussi est amené à être exposé ces prochaines semaines. Sur le front du recrutement, mais également celui des prolongations de contrat. Mbappé et Neymar n’ont plus que deux ans de contrat et Doha veut sécuriser ses deux stars. Il faut également ajouter Di Maria, exceptionnel depuis deux ans. Si Leonardo échoue, il pourrait vite être sanctionné, comme Tuchel…