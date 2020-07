A un an de la fin de son contrat, Leo Messi fait trembler le Barça tout entier. Voici pourquoi.

Le contrat de Leo Messi arrive à son terme dans un an. En juin 2021, l’Argentin n’aura plus d’engagement avec le FC Barcelone, l’unique club de sa carrière. Et pour l’heure, tout est possible pour le sextuple Ballon d’Or. Rester ou partir, il n’a pas encore pris sa décision. Et il ne le fera pas cet été.

Messi décidera en… janvier !

En effet, Leo Messi aurait mis un très gros coup de pression à ses dirigeants en indiquant qu’il ne prendrait pas de décision maintenant. L’Argentin souhaite attendre et tranchera en… janvier prochain ! Il lui restera alors six mois de contrat. Messi aura une parfaite visibilité sur le club, les dirigeants et l’avenir.