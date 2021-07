Malgré sa fin de contrat dans un an, Jérémie Boga est hors budget pour l’OM.

Natif de Marseille, Jérémie Boga rêve en grand de porte un jour les couleurs de l’OM. Et Pablo Longoria semble disposé à exaucer ce rêve blanc et bleu. Malheureusement, dans l’équation, il y a Sassuolo. Et sa gourmandise…

30 millions pour Boga

Sous contrat avec Sassuolo jusqu’en juin 2022, Jérémie Boga ne partira pas à moins de 30 millions d’euros cet été ! Sassuolo n’en démord pas. Malgré des offres à plus de 20 millions d’euros, son club refuse et insiste à 30 millions. A ce tarif, l’OM ne peut pas s’aligner.