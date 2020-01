Pour se donner de l’air, et pouvoir recruter l’été prochain, l’OM a besoin de transferts.

Il est écrit que l’OM va vendre un joueur phare l’été prochain. Une vente qui va permettre à l’OM de boucler un bilan financier nickel et ainsi répondre aux exigences du fairplay financier. Mais l’OM aura besoin de plus que ça.

Des moyens pour recruter

Pour que l’OM puisse s’offrir plusieurs profils et renforcer son effectif, en fonction des souhaits de Villas-Boas, il faudra plus qu’une seule vente. C’est bien deux transferts importants que le club devra boucler pour dégager un budget recrutement. En cédant Sanson pour 30 millions d’euros et Thauvin pour 60, l’OM aura de quoi faire. Mais il faudra compenser les départs de ces locomotives…