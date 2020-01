Face aux performances incroyables de Thiago Silva, il n’est pas impossible de voir les Qataris changer d’avis à son sujet.

A 35 ans, Thiago Silva arrive à un tournant de sa carrière. Sa situation contractuelle le pousse vers la sortie, lui qui n’a plus que 5 mois de contrat avec le PSG. Et entre son âge et son salaire XXL, Paris a tout intérêt à le laisser filer. Sauf que…

O Monstro, encore et toujours

Thiago Silva brille toujours autant. Patron d’une défense qu’il pilote d’une main de maître, O Monstro a totalement sa place à Paris. Capitaine exemplaire, il fait l’unanimité dans le vestiaire et sur le terrain. Les Qataris pourraient vite revoir leur copie et lui offrir une rallonge d’une à deux saison…