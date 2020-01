Si Juninho surveille activement le marché brésilien, il pourrait s’activer pour un profil en Ligue 1. Et Rudi Garcia serait ok.

Très actif sur les talents brésiliens, par l’intermédiaire de Juninho, l’OL conserver toutefois un œil avisé sur le championnat de France et ses talents. Les arrivées de Thiago Mendes, Youssouf Koné ou encore Jeff Reine-Adélaïde montrent bien que les Gones apprécient le recrutement hexagonal. Et ce n’est pas terminé.

Mollet plaît beaucoup

Selon nos sources, le nom de Florent Mollet revient de plus en plus dans les discussions lyonnaises. Sa justesse technique et sa constance du côté de Montpellier plaident pour lui. Un profil étonnant qui pourrait être récupérer l’été prochain. Reste à connaître le prix de Montpellier, qui se montre généralement gourmand…