Lors du prochain mercato estival, Leonardo n’aura pas une grosse enveloppe budgétaire. Le PSG va devoir innover et réfléchir à des options peu coûteuses.

Le temps des grosses dépenses est révolu. Tous les clubs sont touchés par la crise et le PSG n’est pas exempté. Si le club a fait des prolongations de Neymar et Mbappé sa priorité, Leonardo sait qu’il n’aura pas de gros budget pour son recrutement cet été, encore plus après avoir dépensé 58 millions d’euros pour le transfert définitif de Mauro Icardi. Pourtant, il a du pain sur la planche avec un gardien de but, un latéral gauche, un latéral droit et un milieu de terrain à recruter.

Leonardo sait faire

Faute de pouvoir dépenser, le PSG et Leonardo vont donc devoir trouver des bons plans pour recruter à moindre frais. Des pistes peu couteuses sont déjà à l’étude. Des joueurs libres (Willian), des prêts (Pjanic) ou encore des joueurs qui arrivent en fin de contrat dans un an (Aubameyang, Donnarumma). Du bricolage intelligent, comme Leonardo sait faire.