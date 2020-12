Sur la piste de Kenny Lala, l’OM pourrait récupérer le joueur de Strasbourg pour… zéro euro !

Après le départ surprise de Bouna Sarr, l’OM a imaginé le recrutement d’un défenseur droit. Un joker que les Marseillais devaient trouver en Ligue 1. A l’époque, Kenny Lala (Strasbourg) et Fabien Centonze (FC Metz) étaient chassés. Mais l’OM a finalement renoncé. Pour autant, l’intérêt pour Lala est toujours aussi fort.

Lala, fin de contrat…

A six mois de la fin de son contrat, Kenny Lala n’a toujours pas prolongé. Et visiblement, il ne le fera pas. C’est donc un joueur libre qu’il se présente au marché. Une occasion en or pour l’OM, qui semble le séduire. Une affaire en or à saisir pour André Villas-Boas, avec ce latéral offensif et décisif.