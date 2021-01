Le PSG semble contraint de trouver 40 millions d’euros lors du mercato de janvier. Mais qui vendre pour cela ?

Le PSG n’est pas épargné par la crise et projette un très gros trou dans les finances en fin de saison. Il faut anticiper et sans doute dès le mercato hivernal. C’est la raison pour laquelle les dirigeants envisagent de vendre en janvier pour tenter de récupérer au moins 40 millions d’euros.

Pas facile en janvier

Des joueurs comme Draxler et Gueye devraient être poussés vers la sortie, mais leurs ventes cumulées ne permettront pas de récupérer cette somme. On parle également d’un possible départ de Paredes, mais Paris va devoir conserver un effectif compétitif pour tenter de briller en Ligue des champions.