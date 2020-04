Face à la situation plus que complexe dans laquelle se trouve l’OM, Andoni Zubizarreta aura un rôle majeur à jouer cet été.

Entre critiques acerbes et début de louanges, Andoni Zubizarreta souffle le chaud et le froid du côté de l’OM. Pointé du doigt pour son recrutement parfois approximatif (Sertic, Abdennour, Strootman, Radonjic), l’Espagnol n’a pas été capable de boucler de grosses ventes quand cela était nécessaire ni réalisé de super affaire. Pour autant, c’est lui qui a fait venir Gonzalez, Rongier et Benedetto, avec les réussites que l’on sait.

L’OM a besoin de lui

Jusqu’ici épargné par Frank McCourt et protégé, désormais, par son ami André Villas-Boas, Andoni Zubizarreta ne pourra se cacher cet été. L’OM a clairement besoin de lui pour pouvoir se sortir des difficultés financières rencontrées par le club. S’il ne parvient pas à vendre pour renflouer les caisses, l’OM sera au pied du mur. Et le pire sera à envisager…