Alors que certains évoquent un budget de 200 millions pour le PSG cet été, les prix pourraient grimper pour les joueurs sur les tablettes de Leonardo.

Il se dit de plus en plus depuis quelques jours que les dirigeants du PSG pourraient dépenser des fortunes sur le marché des transferts cet été et profiter des largesses du fair-play financier pour cette saison. On parle même de plus de 200 millions d’euros qui pourraient être injectés par le Qatar.

Les prix gonflent ?

Mais ces informations sont loin d’être une bonne nouvelle pour le PSG. Si tous les clubs européens savent que Paris a un gros budget, les prix pourraient gonfler pour les joueurs qui sont sur les tablettes de Leonardo. Paris pourrait bien être contraint de surpayer des joueurs pour son marché.