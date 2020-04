Le manager de Liverpool est un grand admirateur d’Ousmane Dembélé.

Jürgen Klopp et Liverpool pourraient bien être les grands acteurs du prochain mercato. Les Reds s’attendent à être attaqués pour leurs stars, Sadio Mané et Mohamed Salah. Klopp pense déjà à leur succession. Et un Français l’intéresse depuis plusieurs années…

En difficulté actuellement

Il s’agit d’Ousmane Dembélé. Le champion du monde 2018 est sur les tablettes de Klopp depuis ses débuts à Rennes. Alors qu’il connaît un passage difficile en Catalogne, Dembélé pourrait être vendu lors de la prochaine intersaison. Klopp serait prêt à tenter sa chance. Convaincu de pouvoir le relancer.