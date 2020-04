Dans le dossier Neymar, le PSG a clairement la main et peut raisonnablement envisager de le prolonger.

Pour ceux qui affirment haut et fort que Neymar va quitter le PSG cet été, c’est mal connaître le dossier… S’il est vrai que plusieurs clubs continuent de lui tourner autour, et pas uniquement en Catalogne, ses chances de rester à Paris sont bien plus grandes que tout.

L’histoire n’est pas terminée

Si les discussions sont bloquées par le contexte du coronavirus, elles pourraient vite avancer avec la reprise possible de la saison. Et avec des arguments financiers, comme sportifs, Paris peut espérer une signature rapide pour prolonger son bail. De plus, il y a comme un goût d’inachevé dans l’histoire entre Neymar et le PSG. Aucune saison pleine, aucun trophée majeur de gagner. Suffisant pour avoir envie de rester !