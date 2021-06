Malgré quelques pistes en Espagne, Dario Benedetto aura bien du mal à trouver une porte de sortie cet été.

Doublé par Milik, Dario Benedetto est passé de grand attaquant de l’OM a simple joker de luxe pour un Jorge Sampaoli qui ne semble pas totalement convaincu par son profil. Mais malgré la tentation d’un départ, l’Argentin doit se rendre à l’évidence…

Trop cher, trop vieux ?

A 31 ans, Dario Benedetto n’est plus un joueur d’avenir. Et si plusieurs clubs espagnols sont intéressés par son profil, il sera difficile de s’aligner sur un transfert pour l’OM et un salaire à la hauteur de ses attentes. Un investissement conséquent qui n’a pas à la portée des écuries de Liga, pas vraiment les plus riches d’Europe. Par défaut, Benedetto devrait donc rester et tenter de se battre pour regagner sa place.