Cet été, la grande majorité du clan tricolore pourrait quitter le nid du FC Barcelone.

Depuis plusieurs saisons, le contingent français du Barça grandit d’année en année. Samuel Umtiti a lancé le mouvement, rejoint ensuite par Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann et enfin Clément Lenglet. Une ère bientôt révolue…

Lenglet, le seul à rester ?

En effet, cet été pourrait être fatal à tous les Français du Barça. En tête, Samuel Umtiti, placé sur la liste des transferts depuis des mois. Un retour en France serait même à l’étude pour Big Sam. En fin de contrat dans un an, Ousmane Dembélé ne souhaite pas prolonger et va donc être vendu. Pour Antoine Griezmann, les arrivées d’Aguëro et possiblement de Depay, réduisent ses chances de jouer. Courtisé en Angleterre, il pourrait saisir sa chance et se relancer ailleurs.