Si Jorge Sampaoli ne compte pas sur lui, Dario Benedetto est également un poids pour l’OM sur le plan administratif. Explication.

A son arrivée, Jorge Sampaoli a été clair. Il ne compte pas sur Dario Benedetto. Son compatriote n’entre pas dans ses plans et il aimerait pouvoir recruter un autre attaquant. Problème : il faut que Benedetto libère la place. Et pas uniquement pour ça.

Une place d’extracommunautaire

A l’heure actuelle, Dario Benedetto pèse sur la masse salariale mais occupe également une place de joueur extracommunautaire, au même titre que Gerson, Luan Peres et Luis Henrique. Le départ de Benedetto permettrait à l’OM de pouvoir récupérer un ticket extracom et ainsi recruter un joueur comme Pavon ou Almada… Plus qu’un besoin financier ou sportif, c’est une nécessité administrative !