Missionné par l’OM pour trouver une porte de sortie juteuse en Angleterre pour Florian Thauvin, Paul Aldridge se heurte à la volonté du joueur.

Pour permettre à l’OM de faire de très bonnes affaires en Angleterre, Jacques-Henri Eyraud a fait appel à Paul Aldridge. Ses connaissances en matière de Premier League et son important réseau sont autant d’atouts pour l’OM qui doit vendre plusieurs joueurs pour se remettre à l’équilibre financièrement.

Thauvin ne veut pas partir

Le souci, c’est que parmi les valeurs marchandes de l’OM, on retrouve un Florian Thauvin qui ne veut pas entendre parler d’un départ cet été. Et encore moins en Angleterre, où il a déjà eu une aventure malheureuse. Paul Aldridge ne peut absolument rien faire pour ce dossier-là et doit donc concentrer ses efforts sur Sanson, Kamara ou encore Caleta-Car.