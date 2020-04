Paul Aldridge est en train de négocier le futur transfert de Morgan Sanson.

Arrivé il y a quelques semaines à l’OM pour trouver des portes en Angleterre à plusieurs joueurs, Paul Aldridge s’active actuellement. Aldridge prépare la prochaine intersaison et est en train de mener des négociations avec plusieurs clubs pour Morgan Sanson.

Sanson en Premier League ?

Le milieu de terrain marseillais a une belle cote en Angleterre. L’objectif de l’OM est clair : réaliser la plus grosse vente possible grâce à l’ancien joueur de Montpellier. C’est la mission confiée à Aldridge. Everton, Aston Villa, Newcastle et West Ham seraient intéressés.