Le FC Barcelone est dans une situation financière telle que tous les joueurs blaugrana peuvent partir. A l’exception de Leo Messi.

Le FC Barcelone n’a plus les moyens de faire ce qu’il veut sur le marché des transferts. Et pour continuer son projet, qui tourne presque exclusivement autour de Leo Messi, le club va devoir vendre des joueurs cet été. La situation financière est mauvaise et les dirigeants doivent se donner de l’air.

Des départs à prévoir

Ainsi, il est clairement envisagé de vendre plusieurs éléments de l’effectif, même les plus importants. Si la liste des partants concernait Semedo, Rakitic ou encore Vidal, elle s’étend désormais à Dembele, Sergi Roberto ou encore Griezmann. Seul Messi est intouchable. Pour le moment…