Recruté par Jacques-Henri Eyraud pour booster le mercato estival de l’OM, Paul Aldridge n’a bouclé aucun dossier. Du côté des arrivées comme des départs. Le mystère complet.

Expert de la Premier League, Paul Aldridge a été sollicité par Jacques-Henri Eyraud, président de l’OM, pour accompagner le club cet été. Sa mission : Ouvrir les portes du marché anglais et permettre à l’OM d’avoir des liens privilégiés pour booster ses transferts. Cinq mois plus tard, on se demande vraiment à quoi il a servi…

Le néant total…

Le mercato estival s’est bouclé sans que Paul Aldridge ne fasse le moindre dossier. Pourtant, l’OM était sensé avoir grand besoin d’une vente. Morgan Sanson, Boubacar Kamara ou encore Duje Caleta-Car semblaient des poissons parfaits pour l’Angleterre. Bilan : Zéro. A moins qu’Aldridge n’ait été recruté dans l’unique but de vendre le club…