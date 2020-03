Recruté à prix d’or par l’OL, Joachim Andersen réalise une triste saison. Mais son avenir ne serait pas en danger.

Jamais l’OL n’avait dépensé autant d’argent pour un joueur. 30 millions d’euros, c’est le prix payé par les Gones pour Joachim Andersen, solide défenseur arrivé de Serie A. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que l’OL attend plus d’une telle recrue.

Programmé pour la saison prochaine

Mis de côté par Rudi Garcia, Joachim Andersen manque de temps de jeu et ne peut donc pas se relancer comme il le souhaiterait, trouver ses repères et un rythme pour redevenir l’impérial axial qu’il était. Mais le Danois doit être patient. L’OL lui fait confiance et croit en son talent. Pas question pour lui de parler transfert cet été, il aura sa chance la saison prochaine après une préparation estivale complète et le temps qu’il faut pour s’installer en patron de la défense lyonnaise.