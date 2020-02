Inquiétant à ses débuts, Joachim Andersen a bénéficié du traditionnel « temps d’adaptation » pour justifier ses performances très en deçà d’un joueur à 30 millions d’euros. Mais le défenseur lyonnais continue à enchaîner les mauvaises performances…

Andersen c’est quand même le plus gros investissement de l’histoire de l’Olympique Lyonnais. On a attendu 6 mois, mais là c’est plus possible le niveau et les lacunes qu’il affiche sur le terrain.