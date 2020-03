Au fur et à mesure des semaines, Lois Diony montre un visage séduisant. Au point de ne plus être un indésirable à l’ASSE ?

Rares sont ceux qui souhaitaient voir rester Lois Diony cet hiver. Du côté de l’ASSE, et des dirigeants, on croisait même les doigts pour qu’une offre arrive et permette aux Verts de tourner la page Diony. Cette offre n’est pas venue et il semble que le vent ait bien tourné depuis…

Diony, la métamorphose

En effet, depuis le début de l’année, Lois Diony n’est plus du tout le même. S’il doit encore corriger le tir pour avoir une efficacité plus importante, dans le jeu, c’est clairement le jour et la nuit. Puissant, imposant et toujours bien placé, l’attaquant des Verts pèse sur les défenses. Et désormais, il parvient à trouver le geste juste et à organiser ses déplacements intelligemment. Un miracle signé Claude Puel dont il est possible d’espérer davantage avec des buts et une efficacité retrouvée. Personne n’y aurait cru il y a encore quelques mois !