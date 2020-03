Face aux problèmes rencontrés par Joachim Andersen, Rudi Garcia emploie les mêmes méthodes qu’avec un ancien joueur à lui, Duje Caleta-Car.

Les joueurs en difficultés, Rudi Garcia connaît. Lui qui a relancé pas mal de monde lorsqu’il était sur le banc du Stade Vélodrome se voit encore en mission pour « sauver » des éléments en perte de vitesse du côté de Lyon. A commencer par Joachim Andersen, triste recrue défensive du dernier été.

Patience, travail et come-back

A l’instar du travail mené avec Duje Caleta-Car pour faire de lui un pion essentiel de l’effectif phocéen, Rudi Garcia s’occupe désormais de Joachim Andersen. Pour permettre au Danois de devenir le patron dont l’OL a besoin, il doit prendre son mal en patience, bosser et viser un come-back pour le début de saison prochaine. Et si Caleta-Car est aujourd’hui impressionnant sous la tunique phocéenne, il le doit en partie à Rudi Garcia (et André Villas-Boas, qui lui a fait franchir de jolis paliers également).