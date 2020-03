Le temps passe et le discours d’André Villas-Boas ne change pas. La menace de son départ plane toujours.

Sur le terrain, les résultats sont sans appel pour André Villas-Boas. Deuxième de Ligue 1, un billet pour la Ligue des Champions quasi en poche. Contrat totalement rempli et des supporters heureux d’avoir un coach sincère et efficace. Et en conférence de presse, c’est la même chose. Le franc-parler du Portugais fait l’unanimité.

Totalement transparent

En expliquant ouvertement qu’il n’est pas certain de rester si l’écurie phocéenne n’a pas les moyens d’être compétitif en Ligue des Champions, André Villas-Boas est extrêmement clair. Et sa position ne change pas avec le temps : « On est des adultes et on prendra des décisions en face-à-face quand le timing sera bon ». Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud sont prévenus : leur entraîneur n’hésitera pas à se faire la malle s’il estime que ses dirigeants ne lui donnent pas les moyens de poursuivre sa mission.