Après avoir piloté un mercato d’hiver très animé, Juninho pourrait se montrer très calme cet été. Explication.

Critiqué suite aux mauvais résultats de l’OL, Juninho a parfaitement répondu lors du mercato d’hiver. Les signatures de Kadewere, Toko-Ekambi et Guimaraes ont clairement fait l’unanimité. Et il est possible que le patron brésilien soit très discret cet été.

Le boulot est déjà fait

Si l’OL pourrait vendre Aouar, Dembele ou encore Depay, du côté des arrivées, tout devrait être calme. Juninho a déjà tout anticipé. Si Aouar part, Bruno Guimaraes sera là pour prendre sa succession. Même chose pour Dembele et Depay, avec l’arrivée de Kadewere et le possible transfert définitif de Toko-Ekambi. Un mercato à zéro recrue ? C’est tout à fait possible.