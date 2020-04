Le possible départ de Thomas Tuchel alimente les rumeurs sur la nomination d’un nouvel entraîneur au PSG. Et Leonardo semble déjà avoir fait son choix.

Si la saison 2019-2020 n’a pas encore rendu son verdict et que le PSG ne sait toujours pas si un exploit en Ligue des Champions est possible, l’avenir de Thomas Tuchel, lui, reste très incertain. L’Allemand doit composer avec un vestiaire qui n’est pas toujours d’accord avec ses choix et surtout un directeur sportif, Leonardo, qui aimerait placer un nouveau coach.

Allegri en pole position

Thomas Tuchel n’ayant pas été choisi par Leonardo, il est en effet en danger. Et le Brésilien aurait déjà le nom de son successeur en tête : Massimiliano Allegri. Libre depuis son départ de la Juventus, l’Italien prévoit un retour pour l’été prochain. Paris pourrait clairement le séduire, lui qui n’a jamais dirigé un club en dehors de la Serie A. Son expérience et sa méthode plaideraient en sa faveur.