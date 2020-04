Après la filière brésilienne, le Real Madrid se prépare à accueillir une nouvelle fournée de talents cet été.

Avec Vinicius, Rodrygo et Reinier Jesus, le Real Madrid s’est offert le plus bel échantillon de talents que le Brésil pouvait proposer. Trois supers coups que Zinedine Zidane a pour mission de faire éclore pour construire le nouveau Real Madrid. Et ce n’est pas terminé…

Camavinga, Torres et les autres

La deuxième fournée est pour cet été ! Avec une filière française à l’étude : Camavinga (17 ans, Rennes), Aouar (21 ans, Lille) et Soumaré (21 ans, LOSC). En Espagne, Ferran Torres (20 ans, Valence). Sans oublier les cracks ultimes : Kylian Mbappé et Erling Haaland.