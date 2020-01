Dans quelques mois, le PSG va enregistrer plusieurs départs. De quoi baisser la masse salariale de manière drastique.

Le PSG dispose d’une masse salariale colossale. Parmi les plus élevées d’Europe, avec notamment les salaires de Neymar et Mbappé à assumer. Mais Paris se prépare à un lifting sans précédent cet été.

De gros départs

En effet, d’ici le mois de juin, le PSG va enregistrer plusieurs départs importants. Thiago Silva, Edinson Cavani ou encore Layvin Kurzawa ne seront pas prolongés et partiront vers de nouveaux horizons. Une économie de salaire XXL pour Leonardo, qui va pouvoir donner un peu d’air au projet parisien. Pas impossible que Thomas Meunier et Eric Choupo-Moting soient également libérés. Sûrement pour préparer un gros recrutement et les possibles prolongations de contrat de Neymar et Mbappé…