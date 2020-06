Sur le départ au PSG, Edinson Cavani pourrait retourner du côté de Naples, là où tout a commencé par El Matador.

On le dit proche de l’Atletico ou de l’Inter Milan. Deux clubs prêts à lui offrir un pont d’or pour poursuivre sa carrière en Europe. En fin de contrat avec le PSG, Edinson Cavani pourrait toutefois faire un choix qui lui ressemble bien, un choix de cœur.

Naples en rêve

En effet, Naples rêve de récupérer son attaquant vedette. Edinson Cavani s’est révélé sous le maillot napolitain, avant de venir marquer l’histoire du PSG. Pour boucler la boucle, un retour à Naples n’est pas impossible. Quitte à être moins payé, l’amour d’un maillot et des supporters vaut parfois bien plus que tout. Surtout quand on s’appelle Cavani.