Pour succéder à Rudi Garcia, Juninho pourrait parvenir à installer un grand nom du côté de l’OL. Du jamais vu chez les Gones.

Entre l’OL et Rudi Garcia, c’est bientôt la fin. Même si rien n’est acté, difficile de voir le coach des Gones poursuivre au-delà de son mandat, lui qui essuie régulièrement des critiques et dont l’entente avec Juninho ne serait pas idéale. Ce dernier pourrait même profiter de l’occasion pour aller chercher un grand nom.

L’OL n’a jamais eu de grand nom

C’est un fait, l’OL n’a jamais eu de très grand nom sur son banc. Si les coachs des dernières décennies ont eu des résultats et montré de belles qualités, aucun n’était un technicien de renommée mondiale. Jean-Michel Aulas a bien tenté José Mourinho ou encore Claudio Ranieri ces dernières années, en vain. Avec Juninho et son réseau, l’opportunité est belle. Et le Brésilien pourrait surprendre l’été prochain.