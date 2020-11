Si Mbappé décide vraiment de quitter le PSG, Guardiola pourrait avoir les arguments pour le convaincre de venir en Angleterre.

On parle beaucoup d’un possible départ de Mbappé en fin de saison et il est clair que le jeune champion du monde semble plus proche aujourd’hui d’un départ en juin que d’une prolongation de contrat. Plusieurs pistes sont évoquées, mais on parle peu de Manchester City.

Guardiola peut le convaincre

Pourtant, le club anglais a largement les moyens de réaliser un transfert de cette ampleur et pourrait chercher à frapper fort l’été prochain. Un technicien comme Guardiola peut trouver les arguments pour convaincre Mbappé de rejoindre la Premier League.