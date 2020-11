Sur les tablettes du FC Barcelone cet été, Darwin Nunez a opté pour le Benfica Lisbonne. Mais les Catalans continuent de le suivre très attentivement.

Faute d’avoir les moyens de payer son transfert, le FC Barcelone a laissé filer Darwin Nunez vers le Portugal et le club du Benfica Lisbonne. Un transfert gagnant puisque la gâchette uruguayenne de 21 ans a déjà inscrit 4 buts et délivré 5 passes décisives. Le tout, en 6 rencontres, en étant systématiquement impliqué dans un but de chaque match.

Koeman le veut

Moins de 3 moins après son arrivée au Benfica, Darwin Nunez est déjà très suivi et notamment parce le FC Barcelone, qui regrette de ne pas avoir pu bouger l’été dernier. D’après ESPN, le plan serait d’attaquer Benfica cet hiver et Ronald Koeman aurait déjà valisé l’offensive. De là à imaginer un transfert suivi d’un prêt, pour permettre à Nunez de finir la saison au Benfica ? Tout à fait possible.