La révolution organisée par Pablo Longoria ne fait que commencer. Après l’organigramme du club, l’Espagnol va s’attaquer au vestiaire.

Le nouveau patron de l’OM a un nom et un visage, celui de Pablo Longoria. Frank McCourt lui a confié les clés du camion et il est désormais le seul à gouverner. A l’origine d’un grand ménage dans l’organigramme du club, il s’apprête à poursuivre cet été avec les joueurs.

Longoria n’exclut rien

Après s’être débarrassé de Mitroglou et Strootman l’hiver dernier, Pablo Longoria pourrait s’attaquer à des garçons comme Payet, Mandanda ou encore Germain. Des joueurs qui ne sont pas performants et qui coûtent chers à l’OM. Un nouvel avis de tempête pour l’été à venir et personne ne sera épargné…