L’arrivée de Donnarumma à Paris pourrait déclencher une véritable guerre au poste de gardien de but…

Personne ne s’attendait à ce que le PSG bouge cet été au poste de gardien de but. Les prestations exceptionnelles de Keylor Navas et la solide doublure qu’est Sergio Rico permettent à Paris d’être totalement serein dans les cages. Mais Leonardo a pris tout le monde à contre-pied.

La colère de Navas ?

Libre de tout contrat, Gianluigi Donnarumma va débarquer au PSG. Considéré comme le plus grand espoir du monde à son poste, c’est une sacrée prise pour Paris. Mais un avis de tempête est clairement à prévoir pour le vestiaire de Pochettino… La réaction de Keylor Navas pourrait être très forte. Irréprochable, il voit débarquer un concurrent à son poste. Difficile à comprendre et à accepter. Paris, et Leonardo, vont devoir s’expliquer.