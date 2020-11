Le duo Kita – Gourcuff ne fait aucun bruit depuis plusieurs mois. Le FC Nantes a-t-il trouvé le bon fonctionnement ou est-ce le signe de problèmes à venir ?

Rares étaient ceux qui auraient pu croire à l’alliance entre Waldemar Kita et Christian Gourcuff. Pourtant, l’entraîneur des Canaris a fêté son année à la tête de l’équipe nantaise en août dernier. Le tout, sans le moindre couac…

Pour l’instant, ça tient

Après une 13place la saison dernière, le FC Nantes continue sous l’ère Gourcuff avec un groupe capable de faire beaucoup mieux que le ventre mou du classement. Et entre les deux hommes, tout semble encore coller. Habitué aux tempêtes, notamment lors des mercato, le président Kita ne fait pas de vague et son entraîneur, satisfait du recrutement, s’adapte depuis le départ. Après avoir « consommé » 15 entraîneurs en 13 ans, Waldemar Kita s’installe dans un équilibre et un mode de fonctionnement parti pour durer. Reste à savoir combien de temps encore…