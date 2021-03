L’agent d’Erling Haaland voudrait envoyer son joueur à Chelsea lors du prochain mercato.

Alors que son avenir est déjà au centre des rumeurs, Erling Haaland, l’attaquant du Borussia Dortmund est courtisé par plusieurs grands clubs. Madrid, Manchester United, City et Chelsea seraient sur le coup. Mais selon certaines sources, son agent Mino Raiola aurait une préférence pour son avenir.

Haaland à Chelsea ?

La presse anglaise assure que Raiola ferait tout envoyer son joueur à Chelsea. En froid avec Pep Guardiola et les dirigeants de Manchester United, Raiola ne s’entend pas non plus avec Florentino Pérez. Dans ces conditions, les négociations risquent d’être difficiles. Elles seraient plus simples avec Chelsea explique notamment l’Evening Standard.