Parmi les scénarios envisageables la saison prochaine, il y a celui d’un Neymar comme unique star du projet parisien. Sans Mbappé. Et sans Messi…

Le PSG envisage toutes les options pour la saison prochaine. Et il y a un scénario dont personne ne parle, mais qui est fort possible, c’est de voir le Brésilien seul aux commandes du PSG. En tête d’affiche n°1, sans aucun monstre à ses côtés.

Une star et une équipe

Paris pourrait en effet faire le choix de recruter collectif si Mbappé partait, plutôt que de remplacer le Français par un autre crack offensif. L’argent serait alors investi sur un gros joueur par ligne et non sur une seule recrue, comme Leo Messi, Harry Kane ou Erling Haaland par exemple. Le collectif plutôt que la grosse individualité. Changement de cap pour Paris et Neymar seul aux commandes ? C’est possible.