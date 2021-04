Comme à l’été 2018, Zinedine Zidane pourrait être tenté de quitter le Real Madrid s’il venait à remporter un nouveau sacre européen.

Zinedine Zidane a marqué l’histoire du Real Madrid en tant que joueur et maintenant comme entraîneur. Mais force est de constater que rien n’est simple pour le Français dans ce nouveau rôle. Notamment à cause de son président, Florentino Pérez, dont l’exigence et l’omniprésence pèsent vraiment sur Zizou. C’est ce qui a provoqué son départ en 2018. Et ce qui pourrait, de nouveau, l’inciter à partir dans les mois à venir…

Si le Real Madrid gagne…

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2022, Zinedine Zidane va aller au bout de son contrat. Mais il pourrait y avoir un scénario dans lequel Zizou change ses plans. S’il parvient à gagner une nouvelle Ligue des Champions, son objectif sera rempli et il pourra alors dire au revoir à son président, une seconde fois. C’est un scénario à ne pas exclure…