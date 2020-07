Libre de tout contrat, Edinson Cavani aurait repoussé une très belle offre. Elle ne vient pas d’Europe.

On pensait qu’Edinson Cavani allait officialiser son prochain club le 1er juillet, juste après la fin de son contrat avec le PSG. El Matador a refusé de terminer la saison avec Paris, et notamment l’aventure en Ligue des Champions, compétition dans laquelle l’équipe de Thomas Tuchel disputera les quarts de finale contre l’Atalanta Bergame. Mais étrangement, Cavani n’a encore signé nulle part.

Cavani recale Beckham

On se demande même pourquoi Cavani n’a pas accepté deux mois de plus à Paris puisqu’il n’a toujours pas donné son accord à son prochain club. Il est le seul à détenir la réponse… Toujours est-il que ça ne sera pas en Major League Soccer. David Beckham et son projet de l’Inter Miami lui ont proposé un salaire XXL de 12 millions d’euros par saison : Cavani a dit non. Pourtant, c’est précisément ce qu’il touche à Paris.