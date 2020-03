Après avoir fait affaire avec le Bayern Munich pour Renato Sanches, le LOSC pourrait profiter de ses excellentes relations avec la Bavière pour un dossier estival.

Le LOSC et le Bayern Munich sont des clubs amis. Le transfert de Renato Sanches en témoigne, l’axe Lille – Munich fonctionne bien. Et les deux écuries pourraient de nouveau s’entendre dans les mois à venir.

Ils sont sur Jonathan David

Si le Bayern Munich s’intéresse à Victor Osimhen, les Bavarois sont également très chauds pour Jonathan David. A 20 ans, ce serial buteur sévit en Belgique, à la Gantoise. Et le LOSC fait également partie des clubs intéressés pour le récupérer. Plutôt que de s’affronter cet été, Lille et Munich pourraient imaginer une entente. Un transfert vers le Bayern Munich suivi d’un prêt au LOSC ? Lille est un tremplin parfait pour permettre à Jonathan David d’exploser avant de rejoindre, un peu plus tard, un Bayern Munich un peu trop grand pour ses jeunes épaules, à court terme.