Prêté au Borussia Dortmund, Achraf Hakimi devrait revenir cet été au Real Madrid. Le club allemand prépare déjà sa succession.

Son prêt au Borussia Dortmund est une réussite totale. Au point de voir Achraf Hakimi courtisé par de gros clubs européens, comme le Bayern Munich, et de séduire le Real Madrid à l’idée de le récupérer dans la peau d’un n°1 la saison prochaine. Un départ que le Borussia Dortmund prépare déjà.

Meunier pour remplacer Hakimi

S’il était un temps question d’un transfert définitif de Hakimi au Borussia Dortmund, il semble désormais que ce ne soit plus d’actualité et que le Real Madrid veut le garder. Ainsi, les dirigeants allemands planchent sur son successeur et cibleraient Thomas Meunier pour la saison prochaine. Meunier est libre de tout contrat…