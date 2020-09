Un an après son arrivée à Lille, Renato Sanches a eu des offres lors de ce mercato.

Recruté il y a un an par Lille alors qu’il avait connu plusieurs années difficiles, Renato Sanches a représenté un gros investissement pour le LOSC. Le club nordiste avait mis 20 millions d’euros sur la table pour recruter l’international portugais. Et il ne le regrette pas. Renato Sanches a en effet retrouvé un très bon niveau sous les ordres de Christophe Galtier.

Renato Sanches refuse de partir

Et alors que certains clubs sont venus aux renseignements et ont fait des propositions à Lille et au joueur, lors de ce mercato, Renato Sanches a refusé un départ. Bien à Lille, le milieu de terrain veut de la stabilité : « Lille a eu quelques propositions, mais j’ai tenu à rester un an de plus », a confié le joueur à Téléfoot.