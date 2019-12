Le dénicheur de talent du LOSC a encore frappé ! Avec Renato Sanches, les Dogues ont un phénomène entre les mains.

Après avoir signé dans le Nord pour se relancer et donner un nouvel élan à sa carrière, Renato Sanches a connu un temps d’adaptation. Blessé à l’automne, le Portugais a pris son temps pour revenir à un bon niveau et Christophe Galtier s’est montré patient avec son milieu de terrain. Et ça paye !

Étourdissant contre Montpellier

A l’image de son match contre Montpellier (victoire 2-1, il inscrit le but vainqueur), Renato Sanches est enfin de retour ! Positionné dans un nouveau rôle, plus offensif, le Lillois explose à nouveau et le LOSC dispose d’un nouveau joyau dans ses rangs. Luis Campos a encore vu juste… Acheté 20 millions d’euros au Bayern Munich, qui avait dépensé 35 millions d’euros pour se l’offrir, Renato Sanches (22 ans) devrait illuminer la deuxième partie de saison.