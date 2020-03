Courtisé depuis sa superbe saison 2018-2019 et son arrivée en équipe de France, Mike Maignan va être une cible du prochain mercato.

Le LOSC a reçu des offres très intéressantes pour Mike Maignan, l’été dernier. Mais les dirigeants n’ont pas souhaité y donner suite, soucieux de conserver ce rempart si précieux pour l’effectif de Christophe Galtier. Depuis, les Dogues ont préparé l’avenir en recrutant Leo Jardim et peuvent ainsi se pencher sur sa vente.

Chelsea dans la partie ?

Et pour Mike Maignan, c’est peut-être du lourd qui se prépare. En effet, parmi les clubs intéressés par le gardien de but lillois, on retrouverait Chelsea ! Les Blues cherchent à trouver un successeur pour Kepa Arrizabalaga et songent à l’option Maignan. Pas impossible de voir le Français dans les cages d’un gros club la saison prochaine !