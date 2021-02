Chassé par l’OM, Jorge Sampaoli n’est pas certain de venir sur le banc marseillais. Explication.

Priorité de Pablo Longoria, Jorge Sampaoli fait trembler l’OM. Le technicien argentin est en effet incertain sur son avenir. Le challenge proposé par l’OM lui plaît. Mais les raisons de rester sont nombreuses, sportivement et personnellement.

Jeune papa, besoin de stabilité…

Sportivement, Jorge Sampaoli est en course pour le titre de champion du Brésil. Il ne peut pas quitter l’Atletico Mineiro aussi facilement. De plus, ses dirigeants veulent le prolonger, avec des arguments financiers séduisants. Des dirigeants qui ont déjà fait des efforts importants pour lui, avec les recrutements de joueurs comme Hulk. Enfin, sur le plan personnel, Sampaoli vient tout juste d’être papa. Tout quitter pour l’OM, aussi rapidement, avec une femme et un nouveau-né, pas simple…