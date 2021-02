En fonction du président prochainement élu, le Barça pourra peut-être entrevoir l’espoir de rapatrier Neymar. Explication.

Neymar de retour au Barça, épisode 128 ! La presse espagnole en fait ses gros titres depuis 4 ans. Et s’il a été proche de revenir à l’été 2019, le Brésilien reste un rêve pour bon nombre de supporters du club. Mais également des dirigeants, qui lorgnent sur la présidence du club.

Si Laporta est élu…

Et notamment un candidat à la présidence : Joan Laporta. Ancien patron du club, durant la grande époque (2003-2010), il porte le plus gros projet pour le club catalan. Celui de conserver Messi, déjà. Laporta est proche de l’Argentin et il est le seul à pouvoir le convaincre de rester. Financièrement, Joan Laporta aurait également un plan pour redresser le club sur 4 ans. Et il pourrait même financer le retour de Neymar dès cet été. Pour cela, il faut que le Brésilien ne prolonge pas (ce qu’il n’a pas encore fait…). Et que le Barça trouve un terrain d’entente se fasse avec les Qataris. Pas simple. Mais pas impossible.